Если бы в президенты Украины баллотировался экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, во втором туре выборов он обошел бы действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует опрос Центра имени Разумкова, проведенный в ноябре, итоги опубликованы 24 ноября на сайте центра

Разумков собрался на президентские выборы © Facebook, Дмитро Разумков опросу, в первом туре за Владимира Зеленского проголосовали бы 25,2% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Вторым стал бы экс-президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (17,5%). Третий — сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко (10,9%), четвертая — глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко (9,4%).

Затем идет экс-спикер Рады Дмитрий Разумков - 7,5%. 5,2% участников опроса отдали бы свой голос за Игоря Смешко, 4,9% — за бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана и еще 4,8% — за лидера партии «Наши» Евгения Мураева.

Вслед за ними идет глава Радикальной партии Олег Ляшко (3,1%), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (2,6%), заместитель главы ВО «Свобода» Руслан Кошулинский (2,2%), экс-депутат, шоумен Сергей Притула (1,9%).

За мэра Киева Виталий Кличко отдали голоса лишь 0,8% опрошенных.

При этом впервые за время президентства Владимира Зеленского соцопрос показал, что он может уступить во втором туре другому кандидату.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Разумкова Зеленского бы поддержали 49,6% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, а Разумкова — 50,4%.

Опрос проводился 11-17 ноября, опрошены 2018 человек методом личного интервью.

На днях бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что готов принять участие в следующих выборах президента Украины.