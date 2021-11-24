В начале ноября одна из женщин, обвинявших звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко, опубликовала информацию о том, что актер покинул пост преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Теперь это подтвердили и в самом вузе, написал 23 ноября «Гордон»

«Университет подтверждает факт увольнения народного артиста Украины Талашко Владимира по собственному желанию в связи с состоянием здоровья и переходом на пенсию по возрасту», — сообщила и.о. ректора университета Инна Кочарян.

Кроме того, в сообщении вуза говорится о том, что вся собранная учебным заведением информация со слов студенток, обвинявших Талашко в домогательствах передана полиции для дальнейшей проверки.

Женщины, утверждающие, что стали жертвами Талашко восприняли увольнение 75-летнего артиста как первый шаг на пути к торжеству справедливости, однако многие пользователи сети заметили, что формулировки «в связи с состоянием здоровья и переходом на пенсию по возрасту» совсем не те, что заслуживают преподаватели-растлители.

Жертвы звезды «В бой идут одни старики» Талашко выиграли битву против артиста © Владимир Талашко/Фейсбук Владимир Талашко — заслуженный артист СССР, народный артист Украины, он сыграл более 60 ролей в кино, самой известной из которых стал образ старшего лейтенанта Скворцова в ленте «В бой идут одни старики».

В конце лета сразу несколько его студенток, абитуриентов и даже журналистка обвинили именитого артиста в домогательствах и попытках изнасилования. Девушки утверждают, что Талашко заманивал их к себе домой якобы на репетицию, где сначала делал фотосессию в стиле ню, а потом пытался силой вступить с ними в половой контакт.

В Минкульте Украины инициировали расследование в отношении артиста и попросили всех, кто пострадал от действий знаменитого преподавателя, обратиться либо к ним в ведомство, либо в университет. Сам Талашко свою вину отрицает, по поводу обвинений в свой адрес он заявил: «Такого не было. Не помню, не знаю».