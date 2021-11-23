Украинские власти дают понять, что их политика в отношении Республик Донбасса становится все более агрессивной, Донецк готов ответить на эскалацию, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью журналисту ВГТРК Ольге Курлаевой

Пушилин прокомментировал указ Путина по гуманитарной помощи Донбассу © из личного архива Дениса Пушилина

Дмитрий Ярош, назначенный советником Резникова, известен как ярый неонацист, добавил Пушилин.

Одновременно с этими назначениями Киев произвел целый ряд провокаций на линии соприкосновения, среди которых похищение наблюдателя в ЛНР, многократные попытки подорвать нефтебазу в Донецке, бомбежка мирных жителей Горловки с использованием беспилотников.

«Это подводка к серьезной эскалации», — сказал Пушилин, и добавил: «Безусловно, мы этого не допустим».

При этом он выразил сожаление в связи с тем, что такое развитие событий приведет к жертвам по обе стороны конфликта.