Глава республики отметил, что нынешний министр обороны Украины Алексей Резников выступает открытым сторонником силового установления контроля Киева над ДНР и ЛНР — «хорватского сценария».
Дмитрий Ярош, назначенный советником Резникова, известен как ярый неонацист, добавил Пушилин.
Одновременно с этими назначениями Киев произвел целый ряд провокаций на линии соприкосновения, среди которых похищение наблюдателя в ЛНР, многократные попытки подорвать нефтебазу в Донецке, бомбежка мирных жителей Горловки с использованием беспилотников.
«Это подводка к серьезной эскалации», — сказал Пушилин, и добавил: «Безусловно, мы этого не допустим».
При этом он выразил сожаление в связи с тем, что такое развитие событий приведет к жертвам по обе стороны конфликта.