Сопредседатель парламентской фракции украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде Юрий Бойко 22 ноября эфире телеканала «Украина 24» раскрыл цель заявлений о якобы готовящемся вторжении России на Украину

Кулеба высказался о возможном «вторжении» РФ на Украину © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Бойко рассказал, что ситуация из прошлого «перекочевала» в настоящее. Так, он отметил, что бывший секретарь СНБО Александр Турчинов практически каждую неделю заявлял в парламенте об угрозе со стороны России и требовал принятия различных законов, при этом все остальные проблемы прятались.

«И при чем здесь тарифы, газ — это уже вторично. Вот нападут, не дай бог, это самое главное. Просто реально пугают людей», — резюмировал депутат.

На днях руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов предрек скорое вторжение России на территорию страны. По его словам, Москва сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих и готовится к атаке. Глава ГУР указал, что она станет гораздо более разрушительной, чем любая из предпринятых ранее.

В России опровергают сообщения зарубежных СМИ о том, что страна стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в министерстве иностранных дел такие заявления о российской агрессии назвали смешными и опасными.