«Я сейчас более чем уверен, что мы находимся в начале процесса по новой попытке госпреворота на Украине. Запущен механизм… Знаю по некоторым своим источникам… В ближайшее время начнется попытка госпереворота. Они уже об этом Майдане говорят. Они уже сговорились, у них есть консенсус и должности делят в будущем», — заявил Марков.
По его словам, в работу включились одни и те же «темники», что и раньше. Также звеньями одной цепи он назвал риторику на де-юре проданных телеканалах бывшего президента Петра Порошенко и олигарха Рината Ахметова и появление в медиа бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова после длительного затишья вслед за отставкой.
В так называемый День достоинства и свободы 21 ноября, в Киеве прошла акция, посвященная 8-й годовщине начала Евромайдана. Его участники потребовали в течение 10 дней уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, в противном случае, пообещали активисты, они начнут бессрочную акцию протеста. Националисты обвиняют Ермака в намеренном срыве спецоперации по «ЧВК Вагнера».