Украинские олигархи, националисты и все «обиженные» на президента страны Владимира Зеленского готовятся совершить новую попытку госпереворота. Об этом 21 ноября в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков

Тема с «ЧВК «Вагнера» была политической спецоперацией Зеленского – Бортник © president.gov.ua

По его словам, в работу включились одни и те же «темники», что и раньше. Также звеньями одной цепи он назвал риторику на де-юре проданных телеканалах бывшего президента Петра Порошенко и олигарха Рината Ахметова и появление в медиа бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова после длительного затишья вслед за отставкой.

В так называемый День достоинства и свободы 21 ноября, в Киеве прошла акция, посвященная 8-й годовщине начала Евромайдана. Его участники потребовали в течение 10 дней уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, в противном случае, пообещали активисты, они начнут бессрочную акцию протеста. Националисты обвиняют Ермака в намеренном срыве спецоперации по «ЧВК Вагнера».