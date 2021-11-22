Комментируя обвинения и угрозы Варшавы в адрес Минска, Лукашенко указал что правительство Польши пытается  решить свои внутренние и внешние проблемы за счёт давления на Белоруссию.

Белорусский лидер напомнил, о многочисленных внутренних проблемах Польши: вопросе об абортах, трудностях у фермеров, а в последнее время — движении в защиту беженцев, которых удерживают на границе. Говоря о внешних проблемах Польши, Лукашенко заявил:

«Мы понимаем, что им надо выбить» из Евросоюза миллиарды долларов, а Евросоюз не даёт, потому что [Польша] не соответствует стандартам Евросоюза».

Он также утверждал, что Польша — страна, находящаяся под внешним управлением, а президент страны Анджей Дуда смог занять этот пост только благодаря махинациям на выборах и поддержке США.

Анджей Дуда остался президентом Польши, Ярослав Качиньский выиграл шестые выборы подряд
Анджей Дуда остался президентом Польши, Ярослав Качиньский выиграл шестые выборы подряд
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Отношения Минска и Варшавы резко обострились в ноябре в связи с миграционным кризисом на общей границе.

Тысячи мигрантов, в основном, из стран Ближнего Востока, пытаются прорваться на территорию Евросоюза через установленные польскими пограничниками проволочные заграждения.

Польша утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки.  

«Они ведут себя как фашисты». Михаил Погребинский рассказал о зверствах польских пограничников
«Они ведут себя как фашисты». Михаил Погребинский рассказал о зверствах польских пограничников
© РИА Новости, Михаил Воскресенский

Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Варшаву в жестоком обращении с мирными людьми.    