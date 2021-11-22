Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Варшава использует миграционный кризис для отвлечения внимания польского населения от проблем страны и для «выбивания» денег из Евросоюза, сообщает 22 ноября агентство БЕЛТА

Комментируя обвинения и угрозы Варшавы в адрес Минска, Лукашенко указал что правительство Польши пытается решить свои внутренние и внешние проблемы за счёт давления на Белоруссию.

Белорусский лидер напомнил, о многочисленных внутренних проблемах Польши: вопросе об абортах, трудностях у фермеров, а в последнее время — движении в защиту беженцев, которых удерживают на границе. Говоря о внешних проблемах Польши, Лукашенко заявил:

«Мы понимаем, что им надо выбить» из Евросоюза миллиарды долларов, а Евросоюз не даёт, потому что [Польша] не соответствует стандартам Евросоюза».

Он также утверждал, что Польша — страна, находящаяся под внешним управлением, а президент страны Анджей Дуда смог занять этот пост только благодаря махинациям на выборах и поддержке США. Анджей Дуда остался президентом Польши, Ярослав Качиньский выиграл шестые выборы подряд © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Отношения Минска и Варшавы резко обострились в ноябре в связи с миграционным кризисом на общей границе.

Тысячи мигрантов, в основном, из стран Ближнего Востока, пытаются прорваться на территорию Евросоюза через установленные польскими пограничниками проволочные заграждения.

Польша утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. «Они ведут себя как фашисты». Михаил Погребинский рассказал о зверствах польских пограничников © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Варшаву в жестоком обращении с мирными людьми.