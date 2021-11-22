В Харькове поставили очередной рекорд Украины - приготовили хот-дог длиной в 216 см, сообщил 22 ноября Telegram-канал apnewsua

Рекордный свист. Новые достижения Украины © Facebook, Валківська міська рада

Выносить огромный хот-дог на сцену пришлось вшестером.

«Этот самый большой в Украине хот-дог внесли в Национальный реестр рекордов Украины», — отмечается в паблике.

Ранее «вкусным» рекордом отметилась Одесская область. В поселке Любашевка установили рекорд в номинации «Самая большая карта Украины из колбасной нарезки».