Гигантскую сосиску для хот-дога изготовил Роганский мясокомбинат. Кроме того, по литру горчицы и кетчупа ушло на соус.
Выносить огромный хот-дог на сцену пришлось вшестером.
«Этот самый большой в Украине хот-дог внесли в Национальный реестр рекордов Украины», — отмечается в паблике.
Ранее «вкусным» рекордом отметилась Одесская область. В поселке Любашевка установили рекорд в номинации «Самая большая карта Украины из колбасной нарезки».
Самая большая карта Украины из колбасной нарезки».
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