Рекордный свист. Новые достижения Украины
Рекордный свист. Новые достижения Украины
© Facebook, Валківська міська рада
Гигантскую сосиску для хот-дога изготовил Роганский мясокомбинат. Кроме того, по литру горчицы и кетчупа ушло на соус.

Выносить огромный хот-дог на сцену пришлось вшестером.

«Этот самый большой в Украине хот-дог внесли в Национальный реестр рекордов Украины», — отмечается в паблике.

Ранее «вкусным» рекордом отметилась Одесская область. В поселке Любашевка установили рекорд в номинации «Самая большая карта Украины из колбасной нарезки».

Самая большая карта Украины из колбасной нарезки».

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