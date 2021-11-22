«Концерт Михаила Шуфутинского — это всегда праздник! Состоится 8 марта 2022 года во Дворце спорта! Билеты уже в продаже. Михаил Шуфутинский представит в Киеве сольную программу "Для милых дам, или 30 лет спустя". Оркестр, балет, сам артист и атмосфера концерта заставят забыть о серых буднях и почувствовать атмосферу настоящего праздника», — говорится на странице билетного сервиса.
Страницу организации тут же завалили гневными комментариями о том, что певец посещал Крым, а значит не имеет морального права выступать в Киеве. Кто-то из радикально настроенных подписчиков группы даже добавил в комментарии скриншот с сайта «Миротворец», где указано, что в апреле 2017 года Шуфутинский «въезжал на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства с целью дополнительного заработка».
Спустя какое-то время Concert.ua просто заблокировал возможность комментирования под постом о концерте, но и это не помогло, возмущение «патриоты» начали высказывать под другими публикациями.
«Почему это вы спрятали комментарии под постом о Шуфутинском? Все равно его концерта в Украине не будет», «Сам факт того, что вы ограничили возможность оставлять комментарии под постом о "будущих" концертах Шуфутинского в Киеве, свидетельствует о том, что вы осознаете циничность своих действий на приглашение российского певца, который незаконно гастролировал в оккупированном Крыму», — написали украиноязычные пользователи.
Известно, что билеты на концерт «короля шансона» недешевые, самый скромный обойдется в 590 гривен (1,6 тыс. рублей), а самый дорогой — 6 тыс. гривен (16,5 тыс. рублей).