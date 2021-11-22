Объявление украинского билетного сервиса Concert.ua о предстоящем концерте певца Михаила Шуфутинского в Киеве вызвало на Украине скандал. Радикалы пообещали сорвать его выступление за то, что артист посещал Крым без их разрешения. Об этом стало известно на днях из публикации Concert.ua

«Концерт Михаила Шуфутинского — это всегда праздник! Состоится 8 марта 2022 года во Дворце спорта! Билеты уже в продаже. Михаил Шуфутинский представит в Киеве сольную программу "Для милых дам, или 30 лет спустя". Оркестр, балет, сам артист и атмосфера концерта заставят забыть о серых буднях и почувствовать атмосферу настоящего праздника», — говорится на странице билетного сервиса.

Страницу организации тут же завалили гневными комментариями о том, что певец посещал Крым, а значит не имеет морального права выступать в Киеве. Кто-то из радикально настроенных подписчиков группы даже добавил в комментарии скриншот с сайта «Миротворец», где указано, что в апреле 2017 года Шуфутинский «въезжал на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства с целью дополнительного заработка».

Maruv отреагировала на отмену концерта в Белоруссии © Maruv/Инстаграм

«Почему это вы спрятали комментарии под постом о Шуфутинском? Все равно его концерта в Украине не будет», «Сам факт того, что вы ограничили возможность оставлять комментарии под постом о "будущих" концертах Шуфутинского в Киеве, свидетельствует о том, что вы осознаете циничность своих действий на приглашение российского певца, который незаконно гастролировал в оккупированном Крыму», — написали украиноязычные пользователи.

Известно, что билеты на концерт «короля шансона» недешевые, самый скромный обойдется в 590 гривен (1,6 тыс. рублей), а самый дорогой — 6 тыс. гривен (16,5 тыс. рублей).