Главная цель применения Украиной «Байрактаров» и провокаций в зоне конфликта в Донбассе - приостановка сертификации российского газопровода «Северный поток-2», считает политолог Михаил Погребинский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Украинские провокации нацелены на жёсткий силовой ответ России, полагает Погребинский. «Северный поток — 2»: Сертификация оператора проекта приостановлена, а немецкий суд окончательно отверг претензии экологов к газопроводу © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«А жёсткий ответ будет последним шансом зарубить сертификацию «Северного потока-2». Мне кажется, что в этом и есть весь смысл. Но поскольку они исключительные идиоты и не в состоянии думать хотя бы на месяц вперёд, я уже не говорю про три-четыре месяца, когда в феврале будет негде взять газ, — сказал собеседник издания.

Погребинский дополнил, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского всё ещё есть люди, убеждающие его в том, что «Северный поток-2» можно закрыть, но никто из нормальных людей так думать не может, заключил эксперт.

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