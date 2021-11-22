Украинские провокации нацелены на жёсткий силовой ответ России, полагает Погребинский.
«А жёсткий ответ будет последним шансом зарубить сертификацию «Северного потока-2». Мне кажется, что в этом и есть весь смысл. Но поскольку они исключительные идиоты и не в состоянии думать хотя бы на месяц вперёд, я уже не говорю про три-четыре месяца, когда в феврале будет негде взять газ, — сказал собеседник издания.
Погребинский дополнил, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского всё ещё есть люди, убеждающие его в том, что «Северный поток-2» можно закрыть, но никто из нормальных людей так думать не может, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.