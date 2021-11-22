Выход Великобритании из ЕС и ухудшение отношений Варшавы с Вашингтоном поспособствовал сближению Польши и Британии. Польский политолог и колумнист издания «Польская мысль» Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру прокомментировал роль Лондона в миграционном конфликте на границе Польши и Белоруссии

Великобритания отправила ограниченный контингент на помощь польским пограничникам, участвующим в сдерживании миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Консерваторы, правящие в Польше, изображают Лондон как чуть ли не единственного союзника Варшавы, заявил эксперт. Миграционный кризис: Лукашенко объяснил, как Польша обманывает Евросоюз © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

«Лондон пользуется возможностью, пользуется случаем, что США сосредоточены так или иначе на проблеме Китая. Поэтому я думаю, что Лондон пытается возобновить Большую игру против России, как это было в XIX веке. Но британское присутствие в Польше символично. Не думаю, что оно будет постоянным», — сказал Пискорский.

Несмотря на символичность присутствия британских военных в Польше, этот факт является серьёзным сигналом России, заключил эксперт.

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