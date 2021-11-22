Если страны Запада полностью закроют границу Белоруссии для пересечения, а Польша введет ограниченный контингент войск на территорию республики для создания буферной зоны, то в конфликт придется вмешаться России, заявил эксперт. По словам Ищенко, Польша выиграет от такого положения дел.
«Польшу это устроит, потому что будет стоять армия, граница станет линией разграничения, и попытка беженцев перейти границу будет расценена как попытка наступления на армейские позиции. Можно сделать как в Донбассе — заключить перемирие, держать войска все время в поле, а ситуация будет означать замороженный вооруженный конфликт», — сказал Ищенко.
Эксперт выразил надежду на политическое чутье президента Белоруссии Александра Лукашенко и постепенное снижение градуса приграничного конфликта.
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