Эскалация обстановки на белорусско-польской границе может привести к открытым боестолкновениям. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Если страны Запада полностью закроют границу Белоруссии для пересечения, а Польша введет ограниченный контингент войск на территорию республики для создания буферной зоны, то в конфликт придется вмешаться России, заявил эксперт. По словам Ищенко, Польша выиграет от такого положения дел.

«Польшу это устроит, потому что будет стоять армия, граница станет линией разграничения, и попытка беженцев перейти границу будет расценена как попытка наступления на армейские позиции. Можно сделать как в Донбассе — заключить перемирие, держать войска все время в поле, а ситуация будет означать замороженный вооруженный конфликт», — сказал Ищенко. Годовщина Евромайдана и маниакальное стремление украинской власти в ЕС - Ищенко

Эксперт выразил надежду на политическое чутье президента Белоруссии Александра Лукашенко и постепенное снижение градуса приграничного конфликта.

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