На Украине за последние сутки выявили коронавирус у 10 635 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram 21 ноября

Больше 1,5 тыс. украинских детей подхватили коронавирус за сутки © РИА Новости, Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

По данным Минздрава Украины, за сутки госпитализировано 4048 человек, умерли 377 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 14 450 человек.

Большинство новых случаев коронавируса обнаружили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.

С начала пандемии в Украине зафиксировано 3 332 943 случая коронавирусной болезни. Выздоровели 2 762 950 человек, скончались 81 272 украинца.

На прошлой неделе на Украине регулярно фиксировали рекордные показатели смертности от коронавируса. При этом, согласно соцопросу, проведенному недавно «Украинским институтом будущего», 36% украинцев не намерены прививаться от COVID-19.