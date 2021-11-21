Отмечается, что среди инфицированных коронавирусом за последние сутки — 894 ребенка и 99 медработников.
По данным Минздрава Украины, за сутки госпитализировано 4048 человек, умерли 377 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 14 450 человек.
Большинство новых случаев коронавируса обнаружили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.
С начала пандемии в Украине зафиксировано 3 332 943 случая коронавирусной болезни. Выздоровели 2 762 950 человек, скончались 81 272 украинца.
На прошлой неделе на Украине регулярно фиксировали рекордные показатели смертности от коронавируса. При этом, согласно соцопросу, проведенному недавно «Украинским институтом будущего», 36% украинцев не намерены прививаться от COVID-19.