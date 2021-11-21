По данным издания, ближайшее окружение Джо Байдена заверяет союзников, что он готов ко второму президентскому сроку. В то же время в демократической партии сомневаются, что это будет правильным решением, учитывая возраст Байдена и снижение одобрения политики его администрации.
О политических планах нынешнего главы США изданию Washington Post рассказал его друг, экс-сенатор Крис Додд.
«Единственное, что я слышал от него [Байдена], — это то, что он планирует баллотироваться снова», — сообщил Додд.
Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году. На тот момент Байдену будет 82 года.
Ухудшение здоровья и оговорки Байдена часто становятся темами для обсуждений в СМИ. В пятницу, 19 ноября, он был вынужден на время передать обязанности президента вице-президенту Камале Харрис, пока проходил колоноскопию под наркозом. У президента удалили полип в кишечнике.