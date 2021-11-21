Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок. Об этом 21 ноября сообщает газета Washington Post

Байдена в США сочли расистом за использование слова «негр» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Джо Байдена заверяет союзников, что он готов ко второму президентскому сроку. В то же время в демократической партии сомневаются, что это будет правильным решением, учитывая возраст Байдена и снижение одобрения политики его администрации.

О политических планах нынешнего главы США изданию Washington Post рассказал его друг, экс-сенатор Крис Додд.

«Единственное, что я слышал от него [Байдена], — это то, что он планирует баллотироваться снова», — сообщил Додд.

Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году. На тот момент Байдену будет 82 года.

Ухудшение здоровья и оговорки Байдена часто становятся темами для обсуждений в СМИ. В пятницу, 19 ноября, он был вынужден на время передать обязанности президента вице-президенту Камале Харрис, пока проходил колоноскопию под наркозом. У президента удалили полип в кишечнике.