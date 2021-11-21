Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе носит характер «пан или пропал». При определенных условиях Польша может ввести войска на территорию союзного России государства, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

С точки зрения международного права, если с территории сопредельного государства возникает угроза для другого, а сопредельное государство не может эту угрозу ликвидировать, то другое государство имеет право ввести войска, объяснил Ищенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально заявляет, что не будет препятствовать проникновению мигрантов в Европу. Это может привести к основаниям на ввод войск Польшей, предупредил эксперт. Мигранты взяли штурмом границу Польшу из Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Лукашенко и его почитателям кажется, что он таким образом тонко троллит Европу. Но на самом деле это дает право Европе сказать, что он не контролирует ситуацию в стране, поэтому нужно создать зону безопасности…Аданское соглашение между Турцией и Сирией позволяет турецким войскам преследовать убегающих курдов только на 5 км вглубь сирийской территории..Лукашенко вполне понимает, что это могут применить и к нему», — сказал Ищенко.

Однако Лукашенко понимает, что за ним стоит Россия, и поэтому чувствует себя увереннее, подчеркнул Ищенко. С другой стороны, Польша не стала бы воевать с Белоруссией, а ограничилась бы созданием буферной зоны, заключил эксперт.

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