Реального кандидата, который мог бы стать президенту Украины Владимиру Зеленскому конкурентом на следующих выборах в настоящее время нет. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» выразил украинский политолог Руслан Бортник 18 ноября

Жить станет скучнее: Карасев описал, что будет, если Зеленский победит Ахметова © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Кроме того он возглавил политический антирейтинг. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее директор «Украинской социологической группы» Александр Левцун заявил, что смена главы «Слуги народа» в лице Елены Шуляк никаким образом не повлияет на усиление народной поддержки президента Зеленского.