«Он крепок сегодня тем, что ему нет достаточно сильной альтернативы. А эта альтернатива уже может быть к весне. То есть, нет политика с сопоставимым рейтингом и антирейтингом. "Старых" политиков он всех выигрывает. За борьбу считаться оппонентом Зеленского идет борьба многих кандидатов», — заявил он.
С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Кроме того он возглавил политический антирейтинг. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Дмитрия Разумкова.
Ранее директор «Украинской социологической группы» Александр Левцун заявил, что смена главы «Слуги народа» в лице Елены Шуляк никаким образом не повлияет на усиление народной поддержки президента Зеленского.