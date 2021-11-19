Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел на прямые переговоры с Ангелой Меркель, Польша избежала претензий со стороны Брюсселя, а Россия может форсировать процессы интеграции в рамках Союзного государства. Все, кроме самих беженцев, выиграли от миграционного кризиса, рассказал в интервью Украина.ру политолог Дмитрий Абзалов

Переговоры Лукашенко с Меркель воспринимаются в Минске как победа белорусской дипломатии, претензии глобалистов-либералов по отношению к Польше оказались нивелированы тем, что Варшава «обороняет границы Европы» от засылки мигрантов по злому умыслу, а Россия в свете новых санкций против Минска остается для него единственным направлением сотрудничества, сказал эксперт. В Польше опасаются, что мигранты перейдут границу из Украины © AP, Czarek Sokolowski

«Все от этого выиграли. Польша обнулила все свои обязательства перед Евросоюзом. Мол, вы нас ругали из-за политики по мигрантам, но мигранты действительно идут с внешнего направления по чьему-то злому умыслу, и дальше мы принимать их не будем, потому что они все такие. Германии пришлось это все проглатывать…Лукашенко показал, что он крупный игрок, который умеет давить на Евросоюз. Москва себя показала эффективным переговорщиком, а США удалось избежать ситуации, когда людей бы начали расстреливать на границе», — сказал Абзалов.

По факту проиграли только беженцы, и это самая большая трагедия, заключил эксперт.

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