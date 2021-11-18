Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович посоветовал застрелиться всем, кто считает президента Украины Владимира Зеленского или главу его Офиса Андрея Ермака причастными к срыву спецоперации по «вагнеровцам». Такое заявление он сделал 17 ноября в эфире телеканала «Украина 24»

В Офисе Зеленского прокомментировали расследование срыва операции с «ЧВК Вагнера» © uaportal.com

«Никакого отказа от сделки. Всего лишь отсрочили на пять дней, если верить худшему варианту, который существует только по словам [экс-главы Главного управления разведки] Василия Бурбы. Он не доказан. Год эти люди носятся и рассказывают о том, что эта операция — американская, турецкая, израильская, украинская. О том, что [Петр] Порошенко санкционировал данную операцию. О том, что многое было придумано. Люди, которые это говорили, должны застрелиться после этого, если осталось хотя бы немного чести», — заявил Арестович.

В среду, 17 ноября, издания The Insider* и Bellingcat со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета с целью его посадки в нужной точке.

Кроме того, издания сообщили, что 23 июля 2020 года, когда «бывшие оперативники прибыли в Офис президента (ОП), чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем ОП Андреем Ермаком, где тогда было принято решение отложить операцию.

В июле прошлого года белорусские власти сообщили о задержании 33 российских граждан, которых следственный комитет Белоруссии подозревал в подготовке массовых беспорядков в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и отметил, что задержанные россияне, с большой долей вероятности, являются сотрудниками ЧОП, а в стране находились транзитом и опоздали на рейс.

Почти сразу в украинском интернет-пространстве появились признания политиков о том, что это сорванная спецоперация Киева, в ходе которой планировалось хитростью заманить россиян в самолет, предлагая им несуществующую работу, а потом посадить борт на Украине и судить задержанных за участие в военных действиях в Донбассе.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента