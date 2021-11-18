По его словам Офис президента не давал команду отказываться от задержания членов «ЧВК Вагнера», как это пытаются преподнести.
«Никакого отказа от сделки. Всего лишь отсрочили на пять дней, если верить худшему варианту, который существует только по словам [экс-главы Главного управления разведки] Василия Бурбы. Он не доказан. Год эти люди носятся и рассказывают о том, что эта операция — американская, турецкая, израильская, украинская. О том, что [Петр] Порошенко санкционировал данную операцию. О том, что многое было придумано. Люди, которые это говорили, должны застрелиться после этого, если осталось хотя бы немного чести», — заявил Арестович.
В среду, 17 ноября, издания The Insider* и Bellingcat со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета с целью его посадки в нужной точке.
Кроме того, издания сообщили, что 23 июля 2020 года, когда «бывшие оперативники прибыли в Офис президента (ОП), чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем ОП Андреем Ермаком, где тогда было принято решение отложить операцию.
В июле прошлого года белорусские власти сообщили о задержании 33 российских граждан, которых следственный комитет Белоруссии подозревал в подготовке массовых беспорядков в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и отметил, что задержанные россияне, с большой долей вероятности, являются сотрудниками ЧОП, а в стране находились транзитом и опоздали на рейс.
Почти сразу в украинском интернет-пространстве появились признания политиков о том, что это сорванная спецоперация Киева, в ходе которой планировалось хитростью заманить россиян в самолет, предлагая им несуществующую работу, а потом посадить борт на Украине и судить задержанных за участие в военных действиях в Донбассе.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента