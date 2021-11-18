По информации издания, конфликт начался в вагоне метро из-за замечания, которое мужчина сделал студентам по поводу неправильного ношения ими масок.
После выхода из вагона студенты, якобы, начали толкать экс-полицейского. Он достал пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух и в ногу одного из студентов. Экс-правоохранитель заявил, что действовал в рамках самообороны.
В связи с инцидентом проводится досудебное расследование по факту хулиганства.
Украина переживает третью с начала пандемии волну заболеваемости COVID-19. Принимаемые в связи с эпидемией меры, такие, как вакцинация и масочный режим, приводят к разного рода конфликтным ситуациям.
Так, 3 ноября в Киеве более тысячи противников COVID-вакцинации перекрыли движение в правительственном квартале и требовали от депутатов Верховной рады «запретить принудительную медицину».