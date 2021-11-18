Бывший работник налоговой полиции открыл огонь на станции харьковского метро во время конфликта с группой студентов, сообщил 18 ноября новостной сайт depo.ua

По информации издания, конфликт начался в вагоне метро из-за замечания, которое мужчина сделал студентам по поводу неправильного ношения ими масок.

После выхода из вагона студенты, якобы, начали толкать экс-полицейского. Он достал пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух и в ногу одного из студентов. Экс-правоохранитель заявил, что действовал в рамках самообороны.

В связи с инцидентом проводится досудебное расследование по факту хулиганства. Житель Львова устроил стрельбу в кафе в центре города © Нацполиция во Львовской области

Украина переживает третью с начала пандемии волну заболеваемости COVID-19. Принимаемые в связи с эпидемией меры, такие, как вакцинация и масочный режим, приводят к разного рода конфликтным ситуациям.

Так, 3 ноября в Киеве более тысячи противников COVID-вакцинации перекрыли движение в правительственном квартале и требовали от депутатов Верховной рады «запретить принудительную медицину».