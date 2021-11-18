Основной вклад в огневое поражение войск Карабаха внесла азербайджанская дальнобойная артиллерия, укомплектованная в том числе и образцами из Турции и Израиля, а не турецкие беспилотники Байрактары. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: успешное использование «Байрактаров» — реклама, не соответствующая действительности © РИА Новости, Владимир Трефилов Мевлют Чавушоглу ранее призвал не ассоциировать приобретенные Украиной беспилотники «Байрактар» с его страной. Так он ответил на беспокойство Москвы в связи с поставками этого оружия Киеву.

«Азербайджанцы провели в целом провальную операцию. За 44 дня войны они продвинулись всего на 25 километров. Это темп продвижения не по открытой местности, а для городских боев. С такой скоростью в Сталинграде наступали. На Курской дуге в 1943-м нашу глубоко эшелонированную оборону за три дня немцы смогли пробить на глубину в 25 километров, прежде чем мы смогли их остановить», — привел пример эксперт.

По его словам, в Карабахе «Байрактары» несли потери — из 60 беспилотников разных типов, имевшихся у Азербайджана, 47 было сбито, в том числе было сбито много Байрактаров.

Признаком этого можно считать то, что после двух недель показа видеороликов с демонстрацией успехов «Байрактаров» все сообщения об успешном применении этих БПЛА исчезли из информационного пространства, подчеркнул Сивков.

Основной вклад в огневое поражение войск Карабаха внесла азербайджанская дальнобойная артиллерия, укомплектованная в том числе и образцами из Турции и Израиля, так что убеждение об успешности Байрактаров стало следствием рекламной кампании, нежели реальных боевых их результатов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.