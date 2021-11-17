Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выдвинуло бывшему президенту страны Виктору Януковичу новое подозрение по делу о расстрелах на Майдане в Киеве, инкриминируя ему создание организованной преступной группировки. Об этом 17 ноября ведомство сообщило на своем сайте

«Следователь Госбюро расследований по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора сегодня утром, 5 ноября 2021 года, сообщил о подозрении экс-президенту Украины как руководителю организованной преступной группы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в состав группы якобы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время протестов на Майдане с 18 по 20 февраля 2014 года. Жилось легче: Герман заявила, что во Львове меняется отношение к Януковичу © Сергей Гунеев / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Члены ОПГ, по версии следствия, под руководством Януковича якобы совершали «теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей». Также они препятствовали протестам в Киеве, чем якобы превышали власть и служебные полномочия.

Установлено, что за три дня во время протестов погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной тяжести.

В начале ноября Европейский суд по правам человека принял жалобу Януковича к рассмотрению. В ней он заявил о том, что в феврале 2014 года произошел ряд покушений на его жизнь, когда неизвестные неоднократно пытались силой задержать транспортные средства, входившие в состав его кортежа, направлявшегося в сторону Харькова.

Бывший президент также отметил, что расследования, которые проводятся против него на Украине, «не являются ни независимыми, ни беспристрастными», а заочное судебное разбирательство не было справедливым.

Янукович заявляет, что украинские должностные лица неоднократно выступали с недоказанными обвинительными заявлениями в его адрес и тем самым нарушали принцип презумпции невиновности.