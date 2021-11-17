Бывший спикер Верховной Рады и лидер межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков предложил главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, который иронизировал, что станет первым в списке на присоединение, стать в очередь, но особых надежд не питать. Об этом 17 ноября он заявил на брифинге, который транслировал телеканал «Рада»

Накануне Арахамия заявил, что в «Разумную политику» могут войти до 200 представителей и депутатов от «Слуги народа» и даже он может быть первым, и он вскоре сделает такое заявление. Испугались: Разумков объяснил, почему у него не забрали мандат © Facebook, Дмитро Разумков

«Может, и больше, чем 200 будет. Это будет неприятная новость для Давида Георгиевича. А относительно непосредственного заявления Давида Георгиевича, мы рассмотрим с коллегами, но я не уверен, что он будет соответствовать тем принципам, про которые мы сегодня говорили. Посмотрим, рассмотрим и примем взвешенное решение относительно его участия. Но тут все же в очередь нужно будет встать», — сказал Разумков и рассмеялся.

Также Разумков ранее заявил, что депутат Рады от партии «Батькивщина» Владимир Кабаченко вышел из его межфракционного объединения «Разумная политика», поскольку соответствующее указание ему дали в Офисе президента Украины, оказывая давление.