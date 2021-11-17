Прекращение Москвой поставок угля на Украину - это реакция России на обострение в Донбассе. Это очень плохо для Украины, потому что Украина не пройдет отопительный сезон без импорта угля. Об этом рассказал сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

Эксперт отметил, что Украине и так придется импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, но если из России уголь не будут везти, то объемы этого импорта существенно увеличатся, и не факт, что его хватит.

«Это более чем серьезная проблема. Когда я прочитал эту новость, я был, мягко говоря, шокирован. Это колоссальный удар по энергокомплексу Украины сразу после старта отопительного сезона», — подчеркнул Марунич.

Украине следовало бы проводить линию на деэскалацию, но это может спровоцировать Киев на необдуманные шаги, потому что там такая логика восприятия ситуации, заключил собеседник издания.

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