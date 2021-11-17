Россия 1 ноября бессрочно остановила поставки антрацитного угля на Украину. Как сообщили в Минэкономики РФ, остановка экспорта связана с растущим внутренним спросом.
Эксперт отметил, что Украине и так придется импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, но если из России уголь не будут везти, то объемы этого импорта существенно увеличатся, и не факт, что его хватит.
«Это более чем серьезная проблема. Когда я прочитал эту новость, я был, мягко говоря, шокирован. Это колоссальный удар по энергокомплексу Украины сразу после старта отопительного сезона», — подчеркнул Марунич.
Украине следовало бы проводить линию на деэскалацию, но это может спровоцировать Киев на необдуманные шаги, потому что там такая логика восприятия ситуации, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.