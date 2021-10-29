Украине придется очень тяжело, если Россия прекратит поставлять уголь, это нанесет колоссальный удар по энергетическому комплексу страны, считает сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Украина.ру.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. По его словам, речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное), который завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и «Технова» (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. В России пока эту информацию не подтверждают, провластные украинские СМИ обвиняют Москву в использовании энергоресурсов в качестве оружия.

— Дмитрий, тут действительно идет речь о Донбассе и двусторонних отношениях России и Украины, или это все же разборки между олигархами?

— Это реакция России на обострение в Донбассе. Это очень плохо для Украины, потому что Украина не пройдет отопительный сезон без импорта угля. Если этот запрет продлится, это будет колоссальный удар по энергетическому комплексу Украины. У нас просто не хватит угля.

— А почему речь идет именно об угле, а не об электричестве?

— Потому что угля не хватает, и придется импортировать электрическую энергию из России и Белоруссии. Ее и так придется импортировать, но если из России уголь не будут везти, то объемы этого импорта существенно увеличатся, и не факт, что его хватит. Это более чем серьезная проблема. Когда я прочитал эту новость, я был, мягко говоря, шокирован. Это колоссальный удар по энергокомплексу Украины сразу после старта отопительного сезона.

— Удержит ли это Киев от силовых действий по Донбассу, или наоборот, они будут устраивать провокацию одновременно с заявлениями о том, что Россия использует газ как оружие?

— Хороший вопрос. Не знаю. На месте Киева я бы вел линию по деэскалации, но мы видим линию на эскалацию. Это контрпродуктивно и глупо, но эта линия есть. Ситуация плохая, она ухудшается, но я не думаю, что это их удержит. Это может спровоцировать Киев на необдуманные шаги, потому что там такая логика восприятия ситуации. Она неправильная, но она есть. Марунич рассказал, откуда Украина будет брать уголь для отопительного сезона © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

— Была информация, что Владимир Зеленский якобы предложил «Газпрому» пятидесятипроцентную скидку на транзит сверх предусмотренного контрактом объема в 40 млрд кубов. Он действительно готов это сделать, или это прощупывание ситуации?

— Честно говоря, это какая-то глупость. Никто это не обсуждал ни с Национальной комиссией по регулированию энергетики Украины, которая устанавливает тарифы на транзиты, ни с внешними игроками. Я уже говорил в своих предыдущих интервью, что ноль, помноженный на ноль, все равно дает ноль. Это решение ни о чем. Оно не учитывает интересы ни поставщика ресурсов, ни покупателя ресурсов (в том числе оператора ГТС «Украины»).

Когда я это все анализировал, меня посетила мысль о переговорах, которые придется проводить Украине в вопросе подписания нового контракта: если Украине качать газ в два раза дешевле, то как она будет договариваться о новом транзитном контракте и какую позицию готовы занимать украинские власти и украинские переговорщики?

Россияне говорят: «вы можете качать газ в два раза дешевле, так и качайте его в два раза дешевле. Почему вы требуете ставку в два раза выше»? Но работа оператора ГТС вряд ли будет позитивной при такой ставке, мягко говоря.

Это просто пиар-заявление, но оно может иметь крайне серьезные проблемы в будущем.

— Чем, на ваш взгляд, завершится газовый кризис вокруг Молдавии, который может угрожать и Приднестровью, и приграничным регионам Украины?

— Надеюсь, что Молдавия подпишет какой-нибудь некраткосрочный контракт с «Газпромом», и это разрешит проблему Молдавии с газом. Это лучший вариант для молдаван в принципе, все другие варианты плохие. Все, что им светит — это краткосрочные договоры с европейскими трейдерами и более дорогой ценой, которую сейчас платит Украина. Молдавия сама загнала себя в эту ситуацию, не подписывая договоры с РФ на долгосрочные поставки газа. А ведь третий энергопакет по сути не подразумевает никаких долгосрочных договоров в принципе. Молдаванам можно законтрактовать газ только дорого и только на споте. Они приехали. У них ни добычи, ни денег, ни газа, ни хранилищ. У Украины есть хоть что-то, а у Молдавии нет вообще ничего.

— Когда ждать окончательного запуска «Северного потока — 2» и как он повлияет на всю эту истерию в Киеве?

— Уже никак не повлияет. Наоборот, Украина будет продолжать всю эту истерику, потому что она обусловлена факторами, которые к «СП-2» никакого отношения не имеют. Это факторы политические.

Когда ожидать запуска? Когда завершится процесс сертификации, которую пока затягивают. Это процесс нескольких месяцев. Раньше говорили о том, что «СП-2» будет сертифицироваться на протяжении восьми месяцев. Пока ситуация развивается именно по этому сценарию.

Украина точно так же будет продолжать эту антироссийскую истерию. И дело даже не в самом «СП-2», а в том, что Киев занял такую позицию при Зеленском. Она контрпродуктивна, но она есть, и она не изменится.