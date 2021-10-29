Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. По его словам, речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное), который завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и «Технова» (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).
По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. В России пока эту информацию не подтверждают, провластные украинские СМИ обвиняют Москву в использовании энергоресурсов в качестве оружия.
— Дмитрий, тут действительно идет речь о Донбассе и двусторонних отношениях России и Украины, или это все же разборки между олигархами?
— Это реакция России на обострение в Донбассе. Это очень плохо для Украины, потому что Украина не пройдет отопительный сезон без импорта угля. Если этот запрет продлится, это будет колоссальный удар по энергетическому комплексу Украины. У нас просто не хватит угля.
— А почему речь идет именно об угле, а не об электричестве?
— Потому что угля не хватает, и придется импортировать электрическую энергию из России и Белоруссии. Ее и так придется импортировать, но если из России уголь не будут везти, то объемы этого импорта существенно увеличатся, и не факт, что его хватит. Это более чем серьезная проблема. Когда я прочитал эту новость, я был, мягко говоря, шокирован. Это колоссальный удар по энергокомплексу Украины сразу после старта отопительного сезона.
— Удержит ли это Киев от силовых действий по Донбассу, или наоборот, они будут устраивать провокацию одновременно с заявлениями о том, что Россия использует газ как оружие?
— Хороший вопрос. Не знаю. На месте Киева я бы вел линию по деэскалации, но мы видим линию на эскалацию. Это контрпродуктивно и глупо, но эта линия есть. Ситуация плохая, она ухудшается, но я не думаю, что это их удержит. Это может спровоцировать Киев на необдуманные шаги, потому что там такая логика восприятия ситуации. Она неправильная, но она есть.
— Была информация, что Владимир Зеленский якобы предложил «Газпрому» пятидесятипроцентную скидку на транзит сверх предусмотренного контрактом объема в 40 млрд кубов. Он действительно готов это сделать, или это прощупывание ситуации?
— Честно говоря, это какая-то глупость. Никто это не обсуждал ни с Национальной комиссией по регулированию энергетики Украины, которая устанавливает тарифы на транзиты, ни с внешними игроками. Я уже говорил в своих предыдущих интервью, что ноль, помноженный на ноль, все равно дает ноль. Это решение ни о чем. Оно не учитывает интересы ни поставщика ресурсов, ни покупателя ресурсов (в том числе оператора ГТС «Украины»).
Когда я это все анализировал, меня посетила мысль о переговорах, которые придется проводить Украине в вопросе подписания нового контракта: если Украине качать газ в два раза дешевле, то как она будет договариваться о новом транзитном контракте и какую позицию готовы занимать украинские власти и украинские переговорщики?
Россияне говорят: «вы можете качать газ в два раза дешевле, так и качайте его в два раза дешевле. Почему вы требуете ставку в два раза выше»? Но работа оператора ГТС вряд ли будет позитивной при такой ставке, мягко говоря.
Это просто пиар-заявление, но оно может иметь крайне серьезные проблемы в будущем.
— Чем, на ваш взгляд, завершится газовый кризис вокруг Молдавии, который может угрожать и Приднестровью, и приграничным регионам Украины?
— Надеюсь, что Молдавия подпишет какой-нибудь некраткосрочный контракт с «Газпромом», и это разрешит проблему Молдавии с газом. Это лучший вариант для молдаван в принципе, все другие варианты плохие. Все, что им светит — это краткосрочные договоры с европейскими трейдерами и более дорогой ценой, которую сейчас платит Украина. Молдавия сама загнала себя в эту ситуацию, не подписывая договоры с РФ на долгосрочные поставки газа. А ведь третий энергопакет по сути не подразумевает никаких долгосрочных договоров в принципе. Молдаванам можно законтрактовать газ только дорого и только на споте. Они приехали. У них ни добычи, ни денег, ни газа, ни хранилищ. У Украины есть хоть что-то, а у Молдавии нет вообще ничего.
— Когда ждать окончательного запуска «Северного потока — 2» и как он повлияет на всю эту истерию в Киеве?
— Уже никак не повлияет. Наоборот, Украина будет продолжать всю эту истерику, потому что она обусловлена факторами, которые к «СП-2» никакого отношения не имеют. Это факторы политические.
Когда ожидать запуска? Когда завершится процесс сертификации, которую пока затягивают. Это процесс нескольких месяцев. Раньше говорили о том, что «СП-2» будет сертифицироваться на протяжении восьми месяцев. Пока ситуация развивается именно по этому сценарию.
Украина точно так же будет продолжать эту антироссийскую истерию. И дело даже не в самом «СП-2», а в том, что Киев занял такую позицию при Зеленском. Она контрпродуктивна, но она есть, и она не изменится.