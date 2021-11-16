Украинская певица Maruv (Анна Корсун), переехавшая в Россию, 15 ноября ошеломила своих подписчиков в Instagram отрывком видео на новый трек On My Skin

«Если вы пропустили мою видеозарисовку On My Skin, можете посмотреть ее на моем YouTube-канале», — подписала она пост.

Особенности интимной жизни украинцев - опрос © CC0, Pixabay Александр Корсун, который работает PR-менеджером проекта Maruv.

«Жарища зашкаливает», «Скоро уходить в армию? как я там буду, целый год не видеть эти шедевры, буду скучать», «Кто-то: сексуальнее уже невозможно, Maruv: подержите мое пиво», «Оргазм для глаз и ушей», — оценили новинку фанаты.

Maruv нередко подвергается критике, в социальных сетях ей часто пишут о том, что артистка поправилась и слишком похабно себя ведет, но на все негативные высказывания в свой адрес артистка посылает авторов комментариев по известному адресу, причем чаще всего не подбирая слов.

В 2019 году Maruv стала победительницей национального отбора «Евровидения», но отказалась ехать, заявив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков Украины», а также уточнив, что она музыкант, а «не бита на политической арене».