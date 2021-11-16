Власти Грузии объяснили отказ пустить уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову в больницу тбилисской тюрьмы к бывшему президенту Михаилу Саакашвили заботой о его здоровье, передает 16 ноября Sputnik

Омбудсмен Украины прилетела в Грузию по просьбе Саакашвили © Facebook, Людмила Денісова / Facebook, Людмила Денісова / Перейти в фотобанк Рати Брегадзе заявил, что закон не предусматривает посещение больницы омбудсменом.

«Такой необходимости нет, у нас нет такого обязательства. Соответственно, когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться защитить его здоровье. Именно с этим мотивом народного защитника пока не впустили», — добавил Брегадзе.

По его словам, было бы хорошо, если бы Денисова выслушала позицию Минюста, прежде чем делать односторонние заявления после встречи с Саакашвили в тюрьме Рустави.

Накануне Денисова сообщила, что прибыла в Грузию к Саакашвили, который прислал на прошлой неделе письмо с просьбой приехать. По ее словам, он жаловался на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просил о встрече. Также Денисова отмечала, что посольство Украины направило запрос в министерство юстиции Грузии о предоставлении разрешения на посещение Саакашвили 16 ноября. Во вторник она сказала, что не дождалась от Минюста Грузии разрешения на посещение Саакашвили. Врачи рассказали ей, что у бывшего президента, который с начала октября держит голодовку, началась кровавая рвота и он нуждается в срочном визите гастроэнтеролога.

Саакашвили 1 октября был задержан в Грузии, куда вернулся после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 8 ноября бывшего президента перевели из тюрьмы города Рустави в тюремный стационар в Глданском районе Тбилиси.