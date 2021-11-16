Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября в своем видеообращении прокомментировал информацию об отключении света в стране, посоветовав гражданам не слушать «сказки»

Царев: что бы ни делала Украина, отключений света уже не избежать. Но это - полбеды © Скриншот из видео Украина.ру

«Государство никого не оставит без света и тепла, несмотря на то, что все не просто в мире, который действительно переживает энергетический кризис», — сказал он.

Зеленский посоветовал отключать звук на «некоторых лживых телеканалах», а лучше всего не смотреть их вообще.

«Это сбережет и нервы, и электроэнергию», — заключил президент.

Ранее жителей Украины предупредили о риске веерного отключения света этой зимой. По мнению главы Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, без света останутся не только регионы, но и Киев. На прошлой неделе вероятность отключения электроэнергии в украинской столице оценил мэр Киева Виталий Кличко. Он заверил, что в случае затяжных морозов возможны веерные отключения света, чего в городе не происходило уже 20 лет. Киевский мэр отметил, что на сегодняшний день нехватку угля и газа ощущают сразу 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.