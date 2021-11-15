Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая зачитала отчет временной следственной комиссии (ВСК) по «вагнеровцам»: в парламенте считают, что всю спецоперацию якобы контролировали российские спецслужбы. Об этом в понедельник,15 ноября, сообщает Telegram-канал «Политика Страны»

Безуглая отметила, что информацию депутаты получали, в том числе, от Bellingcat.

Операция готовилась с 2018 года по июль 2020 года. Сначала россиян вербовали и выманивать их никто не собирался, но потом планы изменились.

«ГУР передало СБУ информацию об операции в начале июля 2020 года. Тогда, на одном из собраний двух ведомств, было решено выманить их на территорию одной из стран, где их можно легально задержать», — говорится в сообщении.

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Депутат также подтвердила, что по одному из планов самолет собирались посадить под надуманным предлогом на территории Украины и задержать «вагнеровцев» в Киеве.

В столице Украины, как утверждает Безуглая, действительно приняли решение отменить операцию, однако кто именно его принял — не установлено. Отдельно она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский этого не делал, а глава Офиса президента Андрей Ермак не имеет соответствующих полномочий.

«Еще один тезис Безуглой — всю операцию контролировала ФСБ, потому что один из "вагнеровцев" сразу туда обратился. Эту информацию Украина получила от "разведывательного сообщества" других стран», — говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года вышел фильм CNN, в котором утверждается, что задержанные в Белоруссии в марте прошлого года 33 россиянина, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера», стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.