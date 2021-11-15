Президент Украины Владимир Зеленский забыл о мерах по усилению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом 14 ноября заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает РИА Новости

Командир бригады «Восток» рассказал о шансах ДНР в случае крупномасштабного наступления ВСУ © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк

«Я считаю, что нарочитые заявления, сделанные киевскими военными о применении беспилотников Bayraktar, — это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм. Демонстративное нарушение подписанных обеими сторонами мер по усилению режима прекращения огня, которыми так гордился Зеленский, а потом вдруг перестал и забыл о них», — сказал Пасечник.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтвердил информацию.

В конце сентября главком ВСУ Валерий Залужный специальной директивой снял все ограничения на ответный огонь для украинских военных в зоне конфликта в Донбассе.