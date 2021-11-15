По его словам, заявления Киева о применении турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе демонстрируют игнорирование общепринятых норм.
«Я считаю, что нарочитые заявления, сделанные киевскими военными о применении беспилотников Bayraktar, — это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм. Демонстративное нарушение подписанных обеими сторонами мер по усилению режима прекращения огня, которыми так гордился Зеленский, а потом вдруг перестал и забыл о них», — сказал Пасечник.
Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтвердил информацию.
В конце сентября главком ВСУ Валерий Залужный специальной директивой снял все ограничения на ответный огонь для украинских военных в зоне конфликта в Донбассе.