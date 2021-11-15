Олигарх Ринат Ахметов, признанный Forbes самым богатым человеком на Украине, будет поддерживать сразу несколько политических сил, чтобы свести к минимуму собственные риски. Об этом на днях заявил политический эксперт Андрей Золотарев в эфире UKRLIFE.TV

«Скорее всего, Ахметов будет работать на фрагментацию политического поля, делая ставку на несколько проектов. Он будет поддерживать всех. То есть у него не будет какой-то монопольной фишки, условно — все поставлю на синее, как это было 15 лет назад. Очевидно, он диверсифицирует риски», — уверен Золотарев.

Ранее Ахметова обвинили, что он оказывал медийную поддержку экс-председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, на что олигарх ответил, то даже не знаком с бывшим спикером, чтобы быть заинтересованным в чем-то подобном. Кроме того, Ахметов подчеркнул, что со СМИ, которые ему принадлежат, он придерживается политики невмешательства.

С началом осеннего политического сезона в команде Зеленского произошел раскол: депутаты от «Слуги народа» уволили Дмитрия Разумкова с поста председателя правительства, заявив, что он идет вразрез с интересами политической силы, и больше не может ее представлять в качестве спикера.

Разумков остался в партии и заявил, что будет бороться за мандат. Кроме того, он объявил о создании своего межфракционного объединения «Разумная политика», куда войдут депутаты, в частности, от фракций «Слуга народа» и «Батькивщина».

Последние социологические опросы показали, что популярность Разумкова стремительно набирает обороты: в президентском рейтинге он уже обогнал экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. В то же время Зеленский, впервые после избрания, возглавил антирейтинг украинских политиков.