Республики Донбасса не готовы оказать достаточно эффективного сопротивления Украине по причине соблюдения мирных переговоров, заявил в интервью Украина.ру командир бригады "Восток" Александр Ходаковский

ЛДНР не проводят полномасштабных приготовлений к войне, артиллерия республик находится на отдалении, как предусмотрено Минскими соглашениями, отметил собеседник издания. Командир бригады «Восток» рассказал о технологическом ответе ДНР на украинские Байрактары © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Если Украина пойдет в наступление, то шансы у нее прорвать нашу оборону очень высоки, практически 80-90%, потому что она будет наносить концентрированный удар на каком-нибудь конкретном направлении, она не пойдет по всей линии фронта. А в южном направлении они привлекательны для Украины в том числе, и в первую очередь, потому что там проходит граница между Россией и ДНР», — сказал Ходаковский.

Если же Украина возьмет под контроль границу ДНР с Россией, то политическая ситуация может сильно измениться, заключил эксперт.

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