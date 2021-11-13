На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал окончательное отсоединение от энергосистем Белоруссии и России. Кулеба отметил, что Украине в этом контексте предстоит «шок-тест». Новые вызовы для украинских граждан в интервью Украина.ру обозначил политолог Владимир Корнилов

Эксперт подчеркнул, что с каждым разом, когда украинские власти анонсируют окончательный развод с Россией, простых граждан ждёт резкое ухудшение условий жизни. Цена за импортный газ для Украины выросла за год в четыре раза © REUTERS, Gleb Garanich

«Сколько раз мы слышали это «остаточно прощевай»! Уже не знаю, в каких вариациях, и вот опять — «остаточно прощевай». А все предыдущие куда делись? Главное, что меня больше всего поражает в логике, если слово «логика» здесь применимо, подобных заявлений, так это то, что вот они прощаются, прощаются, при этом что это означает для рядовых украинцев, для рядового потребителя? А вот — шок-тест. Но, извините, шок кто будет испытывать? Те самые люди, которые останутся без отопления или без электричества. Сейчас уже по Украине идут веерные отключения. Причем, многие не анонсируются», — сказал Корнилов.

Собеседник издания напомнил, что в прошлый раз об «избавлении от российской иглы» говорил бывший глава Нафтогаза Украины. После этого цены на бензин на Украине резко повысились, отметил Корнилов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.