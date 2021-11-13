Сообщается, что по контракту, заключенному «Газпромом» с «Оператором ГТС Украины», объем транзита газа в Европу должен был составить 40 миллиардов кубометров. Превышение этого объема Газпром должен будет оплатить отдельно.

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© REUTERS, Gleb Garanich

Если до конца декабря поставки российского газа сохранятся в текущем объеме, к концу года транзит достигнет 42 миллиарда кубометров.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября «Газпром» объявил о возобновлении закачки газа в европейские хранилища. По словам главы компании Алексея Миллера, план по увеличению поставок выполняется.

 