Тысячи нелегальных мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, находятся на белорусско-польской границе, пытаясь проникнуть на территорию стран ЕС. Польские пограничники применяют против них слезоточивый газ и другие спецсредства.
Климкин заявил, что эта ситуация является результатом якобы, заранее спланированной РФ и Белоруссией операции с целью расшатывания положения на Украине.
«Теперь мы имеем миграционный шантаж…. Это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины», — утверждал украинский политик.
По словам Климкина, когда Польше удасться полностью закрыть белорусскую границу, скопившиеся там мигранты пойдут на Украину.
Между тем хорошо известно, что Украина и до начала белорусского миграционного кризиса являлась одной из стран, использовавшихся нелегальными мигрантами для проникновения в страны ЕС.
Так, в октябре украинская полиция заявила о разоблачении преступной группы, перевозившей нелегалов через территорию страны.
По словам полиции, за два года группа переправила через Украину около трёх тысяч иностранцев из стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.