Москва и Минск спланировали миграционный кризис на белорусско-польской границе, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 12 ноября в эфире телеканала «1+1»

Тысячи нелегальных мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, находятся на белорусско-польской границе, пытаясь проникнуть на территорию стран ЕС. Польские пограничники применяют против них слезоточивый газ и другие спецсредства.



Климкин заявил, что эта ситуация является результатом якобы, заранее спланированной РФ и Белоруссией операции с целью расшатывания положения на Украине.



«Теперь мы имеем миграционный шантаж…. Это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины», — утверждал украинский политик.



По словам Климкина, когда Польше удасться полностью закрыть белорусскую границу, скопившиеся там мигранты пойдут на Украину.

Между тем хорошо известно, что Украина и до начала белорусского миграционного кризиса являлась одной из стран, использовавшихся нелегальными мигрантами для проникновения в страны ЕС. В Киеве назвали миграционный кризис на польско-белорусской границе атакой РФ против Украины © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Так, в октябре украинская полиция заявила о разоблачении преступной группы, перевозившей нелегалов через территорию страны.

По словам полиции, за два года группа переправила через Украину около трёх тысяч иностранцев из стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.