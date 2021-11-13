Объемы прокачки российского газа через украинскую ГТС падают с каждым годом. Это связано с использованием обходных трубопроводов, таких как Турецкий поток. В случае остановки транзита через Украину страну ждет неминуемый энергетический кризис, заявил эксперт.
«Россия нашла способы, как поставлять газ в Европу, минуя Украину. Остались только 40 миллиардов кубов…Если прекратить оставшийся транзит российского газа, 40 миллиардов кубов, то Украина окажется в более сложной ситуации, чем просто потеря миллиарда долларов за транзит. Украина окажется в ситуации, когда ей нужно будет физически организовывать реверс газа с запада на восток, и дальше распределять этот газ по потребителям. Это будет стоить многие миллиарды долларов…Если в газотранспортной системе нет достаточного давления, то газораспределительная работать не будет», — сказал Митрахович.
Если российское руководство захочет, оно может ввергнуть всю газотранспортную и газораспределительную систему Украины в масштабный, системный кризис, подчеркнул эксперт.
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