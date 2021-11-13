За последние три года транзит российского газа через Украину снизился с 90 миллиардов кубов примерно до 40 с небольшим миллиардов кубов в текущем году. О дальнейших перспективах энергетики страны рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в интервью Украина.ру

Объемы прокачки российского газа через украинскую ГТС падают с каждым годом. Это связано с использованием обходных трубопроводов, таких как Турецкий поток. В случае остановки транзита через Украину страну ждет неминуемый энергетический кризис, заявил эксперт. На Украине предположили, что за газ РФ потребует «уступки по Донбассу и Крыму» © Украина.ру/Стрингер

«Россия нашла способы, как поставлять газ в Европу, минуя Украину. Остались только 40 миллиардов кубов…Если прекратить оставшийся транзит российского газа, 40 миллиардов кубов, то Украина окажется в более сложной ситуации, чем просто потеря миллиарда долларов за транзит. Украина окажется в ситуации, когда ей нужно будет физически организовывать реверс газа с запада на восток, и дальше распределять этот газ по потребителям. Это будет стоить многие миллиарды долларов…Если в газотранспортной системе нет достаточного давления, то газораспределительная работать не будет», — сказал Митрахович.

Если российское руководство захочет, оно может ввергнуть всю газотранспортную и газораспределительную систему Украины в масштабный, системный кризис, подчеркнул эксперт.

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