Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков начинает самостоятельную политическую карьеру с размолвки с правящей партией и президентом Владимиром Зеленским. О том, какие шаги дальше предпримет опальный политик, рассказал в интервью Украина.ру политолог Алексей Якубин

Разумков в последнее время занимает осторожную позицию по отношению к властям и не занят жесткой критикой, подчеркнул эксперт. Разумков «потроллил» Зеленского его же советом © president.gov.ua

«Мне кажется, что у Разумкова в этом плане пока что избрана такая стратегия — не сильно уходить в сторону критики действующей власти, а больше пытаться позиционировать себя, как-то пытаться активно присутствовать, но без того, чтобы сильно уходить в персонализированную критику. И тем более, превращаться в человека, который бы разбрасывался доказательствами, что он там был, и «я сейчас записи покажу», или еще что-то», — сказал Якубин.

Собеседник издания полагает, что даже изгнание Разумкова из Рады, лишение его мандата, может послужить ему репутационным плюсом.

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