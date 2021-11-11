Часть представителей финансово-промышленных групп не воспринимает закон об олигархах, поскольку понимает, что это дополнительно развяжет руки Зеленскому и СНБО, считает политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин

Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Алексей, уволенный с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг связь с партией «Разумная политика», которая получила такое название еще в сентябре 2020 года, когда в конфликте с Зеленским еще никто не помышлял. Как вы полагаете, он в этой ситуации лукавит, или он самостоятельно подумывал о каком-то своем политическом проекте? Или все-таки из него готовили какую-то замену Зеленскому, на случай, если Зеленский не справится?

— Пока что по поводу «Разумной политики», есть только идея о создании межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде. Почему межфракционного? Потому что туда планируется вступление 21 депутата от «Слуги народа», еще два депутата от «Батькивщины», и несколько межфракционных.

Это межфракционное объединение. В Верховной Раде есть, по-моему, до двухсот различных межфракционных объединений. Да, понятно, что здесь будет ключевой политический аспект, но пока что речь идет даже не о партии, а скорее — о таком клубе по политическим интересам в Верховной Раде. И мне кажется, что все попытки связать с Разумковым какие-то другие проекты, например, была идея связать с ним «Разумную силу»… Разумков везде эти вещи опровергал.

Тут мы должны понимать, что у Разумкова сейчас есть какая история? Во-первых, он формально внефракционный, хотя он считает, что он не выходил из фракции «Слуга народа». То есть, есть некая подвешенная ситуация, что будет дальше с его мандатом. А с другой стороны, все общество от него требовало каких-то действий, то есть, действий после ухода с должности спикера.

И мне кажется, что то, что он объявил о создании межфракционного депутатского объединения, это просто связано еще и с желанием ответить на эти требования широких различных политически ориентированных кругов, ожидающих — так что же Разумков будет делать дальше. Плюс к тому, ему очевидно нужна какая-то точка отсчета, в том числе для какой-то медийной и другой деятельности, то есть — как-то себя позиционировать.

Если это не «Слуга народа», то, все-таки, это не внефракционный депутат, который ничего не означает, а так — вот будет попытка себя привязать теперь к этой «Разумной политике», наверное, с расчетом в будущем подумать о неком политическом проекте.

Депутат Береза: Разумкова могут лишить мандата уже в эту субботу © commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0/Вадим Чуприна

— Как вы думаете, Разумков готов действительно бороться за голоса избирателей? Готов ли он публиковать аудиозаписи заседаний с СБНО, готов ли он быть жестким оппозиционером и идти на парламентские выборы?

— Мы можем вспомнить, как Разумков в свое время критиковал санкции СНБО, когда они вводились вводились в контексте Виктора Медведчука, или вводились по поводу телеканалов. Он неоднократно говорил, что это незаконно, что действующее украинское законодательство не рассчитано на введение санкций против граждан Украины.

Тут действительно Украина уникальная страна. Потому что в других странах такой вопрос решается с помощью судебной системы, если есть какие-то претензии к своему гражданину, который находится в стране.

То есть, Разумков публично эти вещи критиковал. Но заметьте, что он на данный момент в отношениях с лидерами «Слуги народа», с президентом, — он занимает достаточно осторожную позицию.

Например, обсуждалась тема, когда возникла информация о «Пандора Пейперс», будет ли что-то делать в Верховной Раде Разумков. Заметьте, он не выступил здесь в роли какого-то такого активного лоббиста какого-то процесса в Верховной Раде.

Грядут перевыборы. Разумков ударил по Зеленскому © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тут очень важный момент — что будет дальше происходить. Как мне кажется, субъективно, что ему бы было даже выгодно отчасти, если бы его выгнали из парламента, и например, «Слуга народа», лишила его мандата. Потому что это позволило бы ему еще больше развязать руки. Он является депутатом, и по большому счету он все равно будет, так или иначе, восприниматься как часть действующей Верховной Рады. То есть, не как некий внесистемный игрок, а как часть системы, которая на данный момент есть.

— Было интервью Арсена Авакова на телеканале, который связан с именем Рината Ахметова, в котором он предложил чуть ли не фактическое сотрудничество и Разумкову, и Тимошенко, и другим политическим силам. И многие восприняли это таким образом, что Ахметов формирует некую коалицию «антизеленскую». К чему это может привести?

— Мне кажется, Аваков хочет вернуться в большую политику. Другое дело, что Аваков — министр-рекордсмен пребывания на должности министра внутренних дел. И вообще, он был министром при двух президентах, при четырех премьерах. Видно, что он не хочет покидать украинскую политику.

Мне кажется, что его заявления на самом деле связаны с неким предложением. Не просто так он их публично сделал. Заметьте, он даже разделил разных политиков, он сказал, что Разумков — левоцентрист, а есть правоцентристы.

То есть, Аваков, возможно, хочет претендовать на своеобразную роль патриарха во всей этой ситуации. Мне кажется, что Аваков сам не собирается участвовать непосредственно в выборах. Он хочет выполнять роль такого мета, модное слово сейчас в плане создания корпораций Фейсбук-Мета, — над, или после.

Мне кажется, он хочет быть после. То есть, влиять, но без публичного участия. И я думаю, что, скорее всего, его слова — это были предложения, публично оглашенные, чтобы их услышали. Чтобы услышали его на Банковой, в Офисе президента, и услышали другие игроки, которые присутствуют в украинской политике. Такое напоминание о себе.

Опять-таки, на фоне чего? На фоне принятия закона об олигархах, и Зеленский, кстати, его уже подписал, и, по сути, ввел в действие. Там еще дается полгода, до вступления закон в действие, то есть до того, кого определят олигархами. Но заметьте, уже определенные процессы пошли.

Я так понимаю, некоторые игроки догадываются, что их объявят олигархами, внесут в список. Пятый президент Порошенко передал свои акции двух телеканалов — «Прямой» и «Пятый канал» — консорциуму журналистов. Якобы он сам не хочет публично показывать свою связь (с каналами — Ред.).

Я думаю, это в какой-то мере есть признание того, в контексте кого этот закон будет действовать, и кто уже точно понимает, что он там (в списке олигархов — Ред.) окажется.

— Есть такая красивая теория, что у олигархов есть полгода на то, чтобы или свергнуть Зеленского, или сделать так, чтобы отменить этот закон. Что вы думаете по этому поводу?

— Я так хочу сказать — почему Зеленский инициировал этот закон? Потому, что он электорально вызывает резонанс. Идея о том, что нужно отлучить большие деньги от политики, от зарабатывания на политике, она присутствует. Помните, как когда-то Макс Вебер говорил — «можно жить ради политики, или жить благодаря политике». То есть, эта идея в украинском обществе востребована.

Если говорить о самом законе, мне кажется, что эта институционализация олигархов, она, мягко говоря, имитационная. Потому что, если мы внимательно с вами почитаем пункты, которые там есть — всегда можно найти возможности для таких влиятельных персон, спрятаться за тем или иным моментом, или обойти тот или иной момент.

Но тут есть нюанс. Я думаю, что часть тех, кого потенциально назовут олигархами, хотя с точки зрения политической науки, было бы корректно назвать «плутократы», плутократия — «власть богатых». Но есть, как есть. Назвали таким желтым, жаргонным понятием медийным — олигархи.

Почему среди части этих представителей финансово-промышленных групп есть неприятие этих процессов? Они просто понимают, что в условиях Украины это дополнительно развязывает руки. Они и так не очень-то защищены, были ситуации с СНБО — нам это показали, что тут можно вводить санкции, перераспределять имущество.

Получается, что этот закон, по сути, развязывает руки еще больше. Он как бы имитационно создает возможности для подобных процессов. Именно поэтому мы видим такое тихое неприятие частью финансово-экономического класса этого закона.

Получается, СНБО кого-то включит, а кого-то нет. А почему кого-то включат, а кого-то не включат? Не будет ли там также определенной коррупционной составляющей?

Это происходит даже на фоне скандала с ошибками в списках СНБО. Недавно этот был момент, по поводу 108 человек. На фоне этого мы понимаем, что тот, кто будет определять, кто олигарх, а кто нет — он получает дополнительное влияние. Потому что это как некое клеймо будет использоваться.

Политолог Бизяев объяснил, в чем сейчас главная задача Разумкова © Facebook, Руслан Бизяев

— Ну а те люди и те финансово-промышленные группы, которые уже пострадали от беспредела СНБО, могут ли они каким-то образом отомстить Зеленскому?

— Я думаю, что определенные альянсы здесь возможны, между такими разными группами. Ситуативные альянсы, которые связаны с тем, что Зеленский прошел экватор своего пребывания на должности президента.

Есть флуктуция с рейтингом президента, с рейтингом правящей политической силы. Опять-таки, некоторые социологи говорят, что это носит сезонный характер, потому что в прошлом году у Зеленского также было падение, а потом снова вырос рейтинг. Но сам факт, что сейчас тут и отопительный сезон, и ковидный кризис, это все влияет на самом деле на то, как общество воспринимает власть. И в этой истории, без сомнения, любые центробежные тенденции в «Слуге народа», в парламенте, могут дать неожиданный эффект.

Но тот факт, что со стороны Зеленского будет попытка разыгрывать антиолигархическую карту, возможно, даже в преддверии выборов — мы понимаем, что, скорее всего, он будет думать о походе на второй срок — это очевидный момент.

— Будет ли Зеленский, чтобы стабилизировать свой рейтинг, провоцировать сейчас ситуацию на внешнем периметре, и насколько это может быть эффективно?

— Если говорить по поводу некого внешнего периметра, мне кажется, у Зеленского сейчас в большей мере выжидают и смотрят, что будет дальше происходить по линии Москва-Вашингтон. Что будет дальше с потенциальной встречей в Нормандском формате.

Из того, что я вижу, скорее всего, во власти, понимают, что эти вопросы, наверное, до окончания коалициады в Германии, до выборов во Франции… Они будут, скорее всего, перенесены вообще на весну. И мировые игроки просто будут ждать и смотреть, а что будет в Украине, в том числе и за это время.

Если говорить о какой-то военной компоненте, честно говоря, я далеко не уверен, что у Зеленского готовы здесь перейти к этому, потому что очевидно, что это очень сильно будет влиять и на отношение к нему в мире. Заметьте, как эта ситуация с использованием беспилотника вызывала реакцию во Франции и в Германии. Это все контролируемо, и т.д.

Зеленский, получается, между несколькими растяжками сейчас находится.

То есть, с одной стороны в большей мере ожидание — а что будет дальше по линии Москва-Вашингтон. А с другой стороны, сложности, которые есть внутри страны, и формирование определенных групп, уже таких — антипрезидентских, которые используют любые ошибки власти для критики этой власти.