Социологи снова зафиксировали падение доверия к президенту Владимиру Зеленскому и его монобольшинству.
Так, за «Слугу народа» готовы проголосовать 17,3% опрошенных, за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко — 14%, за «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 12,2%, за ОПЗЖ — 11,0%, за пока еще не существующую партию экс-спикера Дмитрия Разумкова – 6,8%.
В публикации отмечено, что что работой Зеленского полностью удовлетворены 6% опрошенных, Верховной Рады – 2%.
По оценкам Киевского международного института социологии, президентский рейтинг Владимира Зеленского за октябрь снизился более чем на 8%.
В то же время рейтинг Разумкова за полгода вырос почти в два раза и продолжает расти.