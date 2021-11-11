Рейтинг правящей украинской партии «Слуга народа» составил 17,3%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», опубликованные 11 ноября

Рейтинг Зеленского рухнул до исторического минимума © president.gov.ua Владимиру Зеленскому и его монобольшинству.

Так, за «Слугу народа» готовы проголосовать 17,3% опрошенных, за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко — 14%, за «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 12,2%, за ОПЗЖ — 11,0%, за пока еще не существующую партию экс-спикера Дмитрия Разумкова – 6,8%. Рейтинг Зеленского рухнул до исторического минимума © president.gov.ua

В публикации отмечено, что что работой Зеленского полностью удовлетворены 6% опрошенных, Верховной Рады – 2%.

По оценкам Киевского международного института социологии, президентский рейтинг Владимира Зеленского за октябрь снизился более чем на 8%.

В то же время рейтинг Разумкова за полгода вырос почти в два раза и продолжает расти.