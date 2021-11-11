Удивляет и пугает: Зеленский рассказал о «медиакрике» из США
Удивляет и пугает: Зеленский рассказал о «медиакрике» из США
© REUTERS, Gleb Garanich
Опрашиваемым был задан вопрос об их выборе, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины.

21,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 14,5% поддержали бы Петра Порошенко, 11,0% — Юрия Бойко, 10,8% — Юлия Тимошенко, 8,8% — Дмитрия Разумкова, 6,4% — Евгения Мураева, 6,2% — Игоря Смешко, 5,7% — Владимира Гройсмана.

По оценкам Киевского международного института социологии, президентский рейтинг Владимира Зеленского за октябрь снизился более чем на 8%.

В то же время рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза и продолжает расти.