Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составил 21,8%. Это наименьший показатель с момента избрания, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», опубликованные 11 ноября

Удивляет и пугает: Зеленский рассказал о «медиакрике» из США © REUTERS, Gleb Garanich

21,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 14,5% поддержали бы Петра Порошенко, 11,0% — Юрия Бойко, 10,8% — Юлия Тимошенко, 8,8% — Дмитрия Разумкова, 6,4% — Евгения Мураева, 6,2% — Игоря Смешко, 5,7% — Владимира Гройсмана.

По оценкам Киевского международного института социологии, президентский рейтинг Владимира Зеленского за октябрь снизился более чем на 8%.

В то же время рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза и продолжает расти.