Опрашиваемым был задан вопрос об их выборе, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины.
21,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 14,5% поддержали бы Петра Порошенко, 11,0% — Юрия Бойко, 10,8% — Юлия Тимошенко, 8,8% — Дмитрия Разумкова, 6,4% — Евгения Мураева, 6,2% — Игоря Смешко, 5,7% — Владимира Гройсмана.
По оценкам Киевского международного института социологии, президентский рейтинг Владимира Зеленского за октябрь снизился более чем на 8%.
В то же время рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза и продолжает расти.