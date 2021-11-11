«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», — процитировало агентство сообщение ведомства.
«Ржевский против Наполеона» — российский фильм режиссера Марюса Вайсберга, снятый в 2011 году. По всей видимости, решение запретить ленту связано с тем, что снимается в фильме еще и российский комик Юрий Гальцев, включенный в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.
К слову, Зеленский не только сыграл в картине одну из главных ролей — Наполеона, но и выступил продюсером совместно с российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым.