Медузы в прибрежных водах Кирилловки — дело обычное, однако этим летом жители и гости курорта были буквально атакованы этими организмами, которых даже приходилось убирать с пляжа при помощи спецтехники. В последние дни в соцсетях появились фотографии этих животных, которые имеют не привычный бледно-фиолетовый или голубой окрас, а красный.
Подобная перемена не прошла незамеченной пользователями сети, которые в шутку предложили несколько своих вариантов причин явления.
«Вакцинировались», «Люди от холода синеют, а медузы розовеют», «Им стыдно, за тот дискомфорт, который они принесли нам летом», «На Розовом озере в Геническе, наверное, покупались», — пишут в комментариях.