В украинском сегменте интернета бурно обсуждают медуз, которых вынесло на берег Азовского моря в районе курорта Кирилловки Запорожской области. О необычном явлении 10 ноября рассказал сайт ria-m.tv

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Подобная перемена не прошла незамеченной пользователями сети, которые в шутку предложили несколько своих вариантов причин явления.

«Вакцинировались», «Люди от холода синеют, а медузы розовеют», «Им стыдно, за тот дискомфорт, который они принесли нам летом», «На Розовом озере в Геническе, наверное, покупались», — пишут в комментариях.