Нелегальные мигранты могут попасть в Польшу с территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 ноября

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«Мы осознаем риск того, что если эта граница будет очень плотной, то, возможно, миграционное движение может пройти через Украину, поэтому мы принимаем соответствующие меры, чтобы укрепить эту границу по всей ее длине», — цитирует премьера Польши пресс-служба.

Ранее в Польше сообщили, что нескольким десяткам нелегальных мигрантов удалось прорваться на территорию Польши из Белоруссии.

Накануне президент Польши Анджей Дуда обсудил ситуацию с мигрантами на границе с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши.

Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стягивает к границе военных. Евросоюз обвиняет в ситуации Минск и намерен ввести санкции против 30 физических и юридических лиц Белоруссии.