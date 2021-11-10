Занятие украинскими силовиками села Старомарьевка в нейтральной зоне, заявления о применении противоречащих минским соглашениям беспилотника турецкого производства Bayraktar, обстрелы населенных пунктов из тяжелого вооружения, атаки с БПЛА — такова сейчас ситуация в Донбассе.
Эксперт пояснил, что Россия не может ввести в Донбасс свои регулярные военные части и ответить какими-то военными методами просто на обстрелы или на обострение какое-то, даже если оно привело к жертвам, Россия сейчас не может.
«Она ответит только в случае, если украинские войска пойдут в масштабное наступление. Это может расцениваться именно как casus belli. По крайней мере, повод для того, чтобы принудить Украину к миру», — указал Безпалько.
Поэтому обострение в Донбассе обязательно будет, потому что это единственный выход для Зеленского, чтобы нарастить свой рейтинг, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.