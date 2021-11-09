Мэр Киева Виталий Кличко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с бывшим президентом Виктором Януковичем, который едва не закончился дракой. Соответствующее видео появилось в YouTube 9 ноября

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Мэр Киева вспомнил, что встретился с ним во время Майдана, и между ними произошел спор политического характера. По всей видимости, слова Кличко Януковичу не понравились, и он не ограничился «грубыми словами», но и намеревался атаковать.

«Он (Янукович — ред.) такой массивный, на самом деле. Немного, может быть, ниже меня, но еще, думаю, тяжелее. И я уже думал: "Как-то президента бить нельзя ни в коем случае". А в боксе как можно защищаться? Ну, встав в такую, знаете ли, боевую стойку», — вспомнил Кличко.

Правда нападение так и не произошло, уточнил мэр столицы. Видимо, предположил он, Янукович засомневался в том, что «на уме у этого боксера» и решил не атаковать, что избавило его от необходимости каким-то образом реагировать.

Виталий Кличко работает мэром Киева с 2014 года. До этого он был известен как крайне результативный боксер, проведя на ринге 35 поединков, 34 из которых выиграл. Шесть раз становился чемпионом мира по кикбоксингу, а также имеет звание Героя Украины.

Знают мэра Кличко и по его крылатым фразам, самая известная из которых: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».