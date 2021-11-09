Турецкие политические активистки Шюкрие Озордулу и Айше Даг рассказали в интервью изданию Украина.ру, почему турецкое правительство продает дроны «Байрактар» киевскому правительству, несмотря на негативную реакцию России

По словам активисток, вынужденно проживающих в Германии из-за репрессий турецкого правительства, причин, по которым Турция продает свои дроны Украине, несколько.

Озордулу рассказала, что первой из таких причин является зависимость Турции от США, которые и подталкивают Турцию к таким действиям.

«Но если по каким-либо причинам они [США] не могут поставлять Украине некоторые виды оружия, они используют Эрдогана. Он поставляет Украине "Байрактары", а США вроде бы и ни при чем», — заявила активистка.

Другой причиной, по словам Даг, является стремление Эрдогана показать своим сторонникам, что он предпринимает конкретные шаги по восстановлению Османской империи, потому что Крым когда-то входил в ее состав.

Третьей причиной является тот факт, что совладелец компании, выпускающей дроны — зять Эрдогана Сельчук Байрактар, напомнила Озордулу. Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Озордулу и Даг входят в группу поддержки музыкальной группы «Йорум», широко известной в Турции своими политическими и сатирическими песнями. «Йорум» придерживается левой идеологии и главным своим противником считает американский империализм. В настоящее время семь участников группы находятся в тюремном заключении в Турции, в 2020 году двое арестованных членов «Йорум» скончались во время голодовки протеста.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.