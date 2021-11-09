По данным опроса социологической компании RNB Group, если будет такая возможность, 40 процентов граждан Украины уедут из страны навсегда. Такое положение дел оставляет мало шансов, что в стране ситуация изменится к лучшему. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный социолог Евгений Копатько

Жесточайший кризис — война в Донбассе, вытолкнул огромное количество людей из страны. С другой стороны, на эмиграцию влияет падение промышленного производства на Украине, отметил эксперт. «Внутренняя эмиграция». Гаспарян объяснил, почему украинцы еще могут снести майданную власть © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Подчеркиваю, экономика Украины — это экономика выживания, а не экономика восстановления или бурного развития…Индустриальный рост, перспективы модернизации страны, остаются [в таком состоянии, что] пока мало шансов на то, что будут изменения в лучшую сторону», — сказал Копатько.

Люди стремятся каким-то образом уехать, найти себе возможности там, где им будет комфортнее, лучше, и где они смогут устраивать свою жизнь, заявил эксперт. Руководству Украины есть над чем задуматься, заключил Копатько.

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