Жесточайший кризис — война в Донбассе, вытолкнул огромное количество людей из страны. С другой стороны, на эмиграцию влияет падение промышленного производства на Украине, отметил эксперт.
«Подчеркиваю, экономика Украины — это экономика выживания, а не экономика восстановления или бурного развития…Индустриальный рост, перспективы модернизации страны, остаются [в таком состоянии, что] пока мало шансов на то, что будут изменения в лучшую сторону», — сказал Копатько.
Люди стремятся каким-то образом уехать, найти себе возможности там, где им будет комфортнее, лучше, и где они смогут устраивать свою жизнь, заявил эксперт. Руководству Украины есть над чем задуматься, заключил Копатько.
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