Жесточайший кризис — война в Донбассе, вытолкнул огромное количество людей из страны. С другой стороны, на эмиграцию влияет падение промышленного производства на Украине, отметил эксперт.

«Внутренняя эмиграция». Гаспарян объяснил, почему украинцы еще могут снести майданную власть
«Внутренняя эмиграция». Гаспарян объяснил, почему украинцы еще могут снести майданную власть
© РИА Новости, Владимир Трефилов

«Подчеркиваю, экономика Украины — это экономика выживания, а не экономика восстановления или бурного развития…Индустриальный рост, перспективы модернизации страны, остаются [в таком состоянии, что] пока мало шансов на то, что будут изменения в лучшую сторону», — сказал Копатько.

Люди стремятся каким-то образом уехать, найти себе возможности там, где им будет комфортнее, лучше, и где они смогут устраивать свою жизнь, заявил эксперт. Руководству Украины есть над чем задуматься, заключил Копатько.

Полностью интервью можно прочитать здесь.