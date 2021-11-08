Фото «резко поседевшего» президента Украины Владимира Зеленского из спортзала, выложенное им 7 ноября в Instagram, вызвало не только жаркие споры об истинном цвете волос главы государства, но и вызвало негодование отдельных политиков

«Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед», — подписал пост Зеленский, где он улыбается на фоне пустого зала со спортивными тренажерами.

«Для создания эффекта»: история с поседевшим Зеленским получила продолжение © president.gov.ua Владимир Омельян, заявив, что президент по сути устроил пир во время чумы. В формулировке экс-глава ведомства использовал грубый синоним слова дурак.

«Благодаря вам — Украина чемпион мира по смертности от коронавируса. Вы неадекват или просто [дурак]?», — написал Омелян.