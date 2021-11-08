«Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед», — подписал пост Зеленский, где он улыбается на фоне пустого зала со спортивными тренажерами.
Снимок прокомментировал бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян, заявив, что президент по сути устроил пир во время чумы. В формулировке экс-глава ведомства использовал грубый синоним слова дурак.
«Благодаря вам — Украина чемпион мира по смертности от коронавируса. Вы неадекват или просто [дурак]?», — написал Омелян.