В Киеве неизвестные расклеили листовки с протестной социальной рекламой, созданной на основе идеи южно-корейского сериала «Игра в кальмара». Что именно таким образом «рекламировали», 8 ноября сообщил Telegram-канал «Цибуля»

«Повышение тарифов: "Игра в кальмара" для украинцев», «Повышение тарифов — наистрашнейший кошмар», — гласят надписи на листовках с изображением «солдат» из «Игры».

Мать Илона Маска побывала в Киеве и рассказала украинцам об успехе © Instagram, mayemusk

Многие подписчики канала заметили, что тарифная политика украинских властей и правда похожа на происходящее в сериале, исключение только одно — никаких победителей нет.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась на платформе Netflix 17 сентября. Проект бьет все рекорды по просмотрам, только за первые 10 дней фильм занял первое место в 90 странах, включая Канаду, Мексику, Бразилию и США.

А вот происходящее на Украине, кажется, Западу не так интересно. Власти страны рассчитывали на помощь «старшего брата» в газовом вопросе и отказались от российского голубого топлива по политическим причинам.

Теперь Киев закупает энергоресурсы через третьи страны по более высоким ценам. Президент Владимир Зеленский ранее обещал, что страна пройдет зиму без повышения тарифов, так как в хранилищах достаточно газа. Однако власти отдельных регионов уже заявляют о сложностях в отоплении социально значимых объектов.