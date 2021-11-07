Саммит Нормандского формата по урегулированию конфликта в Донбассе не проводился уже год. Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил, что стороны никак не могут договориться о его проведении.
«У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам Нормандский формат, его продолжение — под большим вопросом…То есть, здесь и политическая часть, политический порядок Нормандского формата под большим вопросом, что уж говорить об экологии», — заявил Никифоров.
Отметим, что последний раз главы государств-участников Нормандского формата встречались в Париже в декабре 2019 года. Следующие переговоры не состоялись по причине пандемии коронавируса.