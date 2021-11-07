Дальнейшая работа Нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России под вопросом, так как стороны не могут договориться, заявил представитель Офиса президента Украины Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом» 7 ноября

Саммит Нормандского формата по урегулированию конфликта в Донбассе не проводился уже год. Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил, что стороны никак не могут договориться о его проведении. «А давайте позовем дедушку Джо»: Бондаренко объяснил, почему США не стоит звать в «нормандский формат» © РИА Новости, Нина Зотина

«У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам Нормандский формат, его продолжение — под большим вопросом…То есть, здесь и политическая часть, политический порядок Нормандского формата под большим вопросом, что уж говорить об экологии», — заявил Никифоров.

Отметим, что последний раз главы государств-участников Нормандского формата встречались в Париже в декабре 2019 года. Следующие переговоры не состоялись по причине пандемии коронавируса.