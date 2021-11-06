Он отметил, что украинцы сталкиваются с проблемами на каждом шагу, в частности, только некоторые центральные больницы обеспечивают пациентов медикаментами для лечения COVID-19, а «периферия — приходи со всем своим».
«Если у тебя нет денег, как говорится — тогда полагайся на волю божью, вопрос выживания. Но не дай бог, умер… В Харькове по десять дней ждут кремации родственники тех, кто умер от коронавируса», — рассказал Золотарев.
По его словам, особенно тяжелая ситуация, если больной скончался дома, а не в больнице — «это целая история, как поместить в морг, а потом еще десять дней ждать».
По его мнению, эти и многие другие проблемы возникают из-за того, что «власть на Украине берут для зарабатывания денег, а не для того, чтобы решать какие-то государственные задачи, выполнять политические программы».
Интервью Золотарева читайте на нашем сайте.