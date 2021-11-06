На Украине большинство граждан вынуждены лечиться от коронавируса за свой счет, однако и деньги не спасают, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что украинцы сталкиваются с проблемами на каждом шагу, в частности, только некоторые центральные больницы обеспечивают пациентов медикаментами для лечения COVID-19, а «периферия — приходи со всем своим».

«Если у тебя нет денег, как говорится — тогда полагайся на волю божью, вопрос выживания. Но не дай бог, умер… В Харькове по десять дней ждут кремации родственники тех, кто умер от коронавируса», — рассказал Золотарев.

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По его мнению, эти и многие другие проблемы возникают из-за того, что «власть на Украине берут для зарабатывания денег, а не для того, чтобы решать какие-то государственные задачи, выполнять политические программы».

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