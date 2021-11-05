«Мы разорвали эту политическую связь с русским миром. Я не вижу, и уверяю вас, ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте, нет никакого желания возвращать Украину туда. Мы однозначно развиваемся как европейская, евроатлантическая страна», — заявил Кулеба.
При этом Украине хотелось бы «больше признания со стороны европейских и евроатлантических друзей этого факта», добавил он.
Кулеба признал, что он не может сказать, когда Украина наконец войдет в ЕС и НАТО. Однако, заявил он, пока Украина «развивается как западная страна», он может эффективно работать на своей должности.
После госпереворота в 2014 году власти Украины законодательно закрепили курс страны в ЕС и НАТО. При этом представители Евросоюза и Альянса указывали, что стать страной-участницей этих организаций Украина в ближайшем будущем не сможет, нужно соответствовать ряду критериев. Пока Украине не предоставили даже план действий по членству в НАТО.