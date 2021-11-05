Украина не хочет быть частью Русского мира и окончательно порвала с ним. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в рамках форума Open Zakarpattia 2021

«Мы разорвали эту политическую связь с русским миром. Я не вижу, и уверяю вас, ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте, нет никакого желания возвращать Украину туда. Мы однозначно развиваемся как европейская, евроатлантическая страна», — заявил Кулеба.

Кулеба назвал альтернативу «русскому миру» © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Кулеба признал, что он не может сказать, когда Украина наконец войдет в ЕС и НАТО. Однако, заявил он, пока Украина «развивается как западная страна», он может эффективно работать на своей должности.

После госпереворота в 2014 году власти Украины законодательно закрепили курс страны в ЕС и НАТО. При этом представители Евросоюза и Альянса указывали, что стать страной-участницей этих организаций Украина в ближайшем будущем не сможет, нужно соответствовать ряду критериев. Пока Украине не предоставили даже план действий по членству в НАТО.